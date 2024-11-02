NYT: Зеленский выглядит измученным и напряженным на фоне неудач армии

Измученный и напряженный вид президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного неудачами ВСУ и выборами в США, отметили американские официальные лица после встречи с ним в Киеве, 2 ноября пишет New York Times.
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