Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Вы серьезно? За что?!": Улыбка сползла с лица дагестанцев, когда они услышали приговор за лезгинку возле Вечного огня

"Вы серьезно? За что?!": Улыбка сползла с лица дагестанцев, когда они услышали приговор за лезгинку возле Вечного огня

Интересная жизнь с Vera Star В ноябре 2024 года четверо молодых жителей Дагестана исполнили национальный танец — лезгинку — возле мемориального комплекса «Вечная слава» в городе Невинномысск, расположенном в Ставропольском крае.

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