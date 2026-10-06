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Регионы России

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Совместное развитие биотехнологий России и Беларуси обсудили на форуме «Биопром»

Совместное развитие биотехнологий России и Беларуси обсудили на форуме «Биопром»

Объединение потенциала двух стран позволит ускорить технологический прогресс в биоэкономике, сообщил председатель правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Лев Деньгов в ходе международного форума «Биопром» в Геленджике.

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