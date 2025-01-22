В России предложили ввести электронные студенческие билеты. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет вынесен в Госдуму 22 января депутатами партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым, Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым при поддержке всех фракций.