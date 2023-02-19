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«Арсенал» обошел «Сити» в таблице, победы «Реала» и «Ливерпуля», биатлонные эстафеты, поражения «Челси» и «Баварии» и другие новости

1. В Англии снова рокировка на вершине таблицы: «Арсенал» теперь опережает «Ман Сити» на 2 очка при игре в запасе.

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