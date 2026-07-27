Ядерный статус защищает КНДР от США и их союзников - Ким Ё Чжон КНДР не намерена отказываться от ядерного оружия и сохранит за собой статус ядерн.
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Ядерный статус защищает КНДР от США и их союзников - Ким Ё Чжон КНДР не намерена отказываться от ядерного оружия и сохранит за собой статус ядерн.
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