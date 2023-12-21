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В США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями

В США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Группа конгрессменов выступили с инициативой перед администрацией США заменить потолок цен на российскую нефть на ужесточение санкций против энергетической отрасли РФ, говорится в сообщении на сайте комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

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