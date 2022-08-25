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Фестиваль «Спасская башня» стал символом сотрудничества культур стран мира

Фестиваль «Спасская башня» стал символом сотрудничества культур стран мира

Руководитель Дирекции Фестиваля Сергей Смирнов выразил признательность московскому зрителю, который был со «Спасской башней» все 15 лет.

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