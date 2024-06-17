Самый большой «Леопард» с адаптивной подвеской, огромной мощностью и кроватью для сна показали внутри. Официальные изображения BYD Leopard 8

BYD опубликовала официальные изображения интерьера нового хардкорного внедорожника Leopard 8, который спроектирован с использованием «эстетики космического корабля будущего» и основан на супергибридной внедорожной платформе BYD DMO.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии