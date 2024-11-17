Коротченко: ЗРС С-400 и С-300В4 способны перехватывать ракеты ATACMS

Зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, а также комплексы «Бук-М3» могут перехватывать оперативно-тактические ракеты ATACMS производства Соединённых Штатов, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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