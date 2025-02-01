Поддержка киевской стороны в конфликте наносит ущерб национальным интересам Соединенных Штатов. Соответствующее заявление в ходе разговора с британским журналистом Пирсом Морганом сделал бывший ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон.
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