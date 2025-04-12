ИА Новороссия Bulkin Sergey/Global Look Press/Коллаж: ИА Новороссия. Идеологические наследники команды Ельцина копят силы к тому моменту, когда Путин станет передавать власть преемнику.
Ветеран КГБ рассказал, кто помог бежать Чубайсу: "Он не действовал в одиночку, его соратники до сих пор в правительстве"
Комментарии
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Сергей Захаров
Чубайс спокойно уехал не убегая ни от кого. В.В.Путин сам говорил по ТВ, что у него ни каких претензий к нему не было и поэтому он может вернуться назад в РФ. Поэтому его капитал никто не блокировал столько лет. А заблокированная сумма - это жалкие остатки его капитала, потому что основной капитал у него при себе. А то, что его "братаны" ещё у власти, так это всем известно и убирать их никто не собирается. Потому что, если бы вся власть хотели бы сделать Россию Новой Империей, то необ ходимо изменить государственный строй - Всё производство, все наземные богатства и подземные ископаемые должно быть государственным. И вся продукция выпускаемая в России должны быть только государственной. В этом случае вся продукция будет выпускаться планово и в необходимом количестве, но уже не в интересах отдельных лиц, а в интересах самого государства. И только в этом случае возможно бесплатное содержанте детей до школьного возраста (дет.ясли и дет.сады), здравоохранение (ежегодные комиссии и прививки), обучение (среднее и высшее), оплачиваемые больничные листы и отпуска. Именно тогда и появится настоящая Родина - Мать, которую будут защищать как в ВОВ 1941-1945 г.г. Ну а сейчас многие видят, сколько больных в РФ, ежедневно по ТВ просят о денежной (причём суммы идут на миллионы) помощи детям на лечение, потому что государство не в состоянии обеспечивать это. И всё это, не говоря о взрослых. Так же обстоят дела и по платному обучению (не каждому по карману). Я уж не говорю про необходимую продукцию и в назначенное время в необходимом количестве. Так же обстоят дела и на Химико-Фармацевтических предприятиях, военного производства и т.д.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Сатин, неужели не помните как выбирали и кого выбирали? Например в губернаторы на Дальнем Востоке. Таких навыбирали губернаторов, что даже внучки сейчас их на кусочки режут и в кислоте растворяют. А как о Ходорковском отзывались все его сотрудники забыли? Очень тепло отзывались вплоть до уборщиц. Говорили, что платил им хорошо. А ведь убийца. А Вы желаете чтобы кандидата в президенты тоже выбирали уборщицы? Или даже Вы или я. А что мы знаем о тех, кто действительно может стать президентом. Неужели забыли, как мы выбрали Ельцина. А сейчас проклинаем, алкашом называем. А уж каким нам этот Боря казался нашенским, каким русским мужиком. А как мы ему аплодировали! Да и Горбачёву аплодировали. Надеялись на ум молодого, энергичного. А что получили? Непростой это вопрос. И Ваше...."кого подсунут" ....тут не годится как критика. Да , предложат, не подсунут. Но, думаю что Чубайса точно уже не предложат. Да и Володина с Шуваловым точно не предложат. Пескова не предложат. И за это спасибо можно будет сказать. А вот того кого предложат , выбирать то мы будем. И пенять на себя потом будем. А вот это уже хорошо. Поэтому и подумаем при выборе, чтобы не пенять. И выбирать будем не так, как когда-то выбирали в правящие органы - за бутылку, или за несколько рублей полученных за обещание голосовать за кого-то. Забыли? Что-то меняется в нашем доме. Приучают народ отвечать за свои действия.
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51 мин.
В К
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45 мин.
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