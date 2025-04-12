Ветеран КГБ рассказал, кто помог бежать Чубайсу: "Он не действовал в одиночку, его соратники до сих пор в правительстве"

Сергей Захаров

Чубайс спокойно уехал не убегая ни от кого. В.В.Путин сам говорил по ТВ, что у него ни каких претензий к нему не было и поэтому он может вернуться назад в РФ. Поэтому его капитал никто не блокировал столько лет. А заблокированная сумма - это жалкие остатки его капитала, потому что основной капитал у него при себе. А то, что его "братаны" ещё у власти, так это всем известно и убирать их никто не собирается. Потому что, если бы вся власть хотели бы сделать Россию Новой Империей, то необ ходимо изменить государственный строй - Всё производство, все наземные богатства и подземные ископаемые должно быть государственным. И вся продукция выпускаемая в России должны быть только государственной. В этом случае вся продукция будет выпускаться планово и в необходимом количестве, но уже не в интересах отдельных лиц, а в интересах самого государства. И только в этом случае возможно бесплатное содержанте детей до школьного возраста (дет.ясли и дет.сады), здравоохранение (ежегодные комиссии и прививки), обучение (среднее и высшее), оплачиваемые больничные листы и отпуска. Именно тогда и появится настоящая Родина - Мать, которую будут защищать как в ВОВ 1941-1945 г.г. Ну а сейчас многие видят, сколько больных в РФ, ежедневно по ТВ просят о денежной (причём суммы идут на миллионы) помощи детям на лечение, потому что государство не в состоянии обеспечивать это. И всё это, не говоря о взрослых. Так же обстоят дела и по платному обучению (не каждому по карману). Я уж не говорю про необходимую продукцию и в назначенное время в необходимом количестве. Так же обстоят дела и на Химико-Фармацевтических предприятиях, военного производства и т.д.