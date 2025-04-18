БлокнотРУ Французское правительство через главу своего МИДа поделилось видением руководства страны во главе с президентом Эммануэлем Макроном на будущие отношения с Россией.
«Задушить Россию»: французский петушок грозит «настоящими» санкциями
Комментарии
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ninikooo Митусова
Когда уже этого петуха сварят в супе? Задолбал своим кукареканьем, пустозвон.
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13 час.
М
Мария
Франция превратилась в курятник во главе с кукарекающим петухом. Макрон - стыдоба одна. Полная деградация. Не зря наши отбросы туда подались. Там им комфортнее.
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7 час.
Галина Друзина
А нам надо лишить ЕС вообще нашего газа, пусть деградируют и развалятся.
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18 мин.
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