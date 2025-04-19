Овчинский: Лекция об архитекторе Машкове пройдет в Библиотеке архитекторов и урбанистов

Лекция, посвященная творческой деятельности Ивана Павловича Машкова — известного архитектора-практика, создававшего здания особняков и государственных учреждений Москвы, состоится 24 апреля в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ).
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