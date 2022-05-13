Спиридонов о высказываниях Воронкова: «Бояться санкций со стороны международной федерации не стоит, мы и так там не играем»

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

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