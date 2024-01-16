Евродепутаты переругались из-за помощи Украине

Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей военной помощи Киеву. Евродепутат из Ирландии Клэр Дэли сообщила, что конфликт можно было прекратить в самом его начале, но западные страны наложили вето на мирное соглашение.
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