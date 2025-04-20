Хроника специальной военной операции за 19-20 апреля 2025 годаРоссийские войска перед объявлением «Пасхального перемирия» нанесли серию ударов по различным объектам на подконтрольной противнику территории.
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