В центре Москвы восстановят 11 исторических зданий по городской программе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что ещё 11 исторических зданий в Центральном округе столицы будут восстановлены благодаря городской программе.
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