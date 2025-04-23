«Единая Россия» провела панельную дискуссию на форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

В ней приняли участие порядка 600 человек: главы районов и городов, председатели и исполнительные директора советов муниципальных образований На панельной дискуссии «Единой России» «Служить людям: роль муниципальных депутатов в защите интересов жителей» речь шла о потенциале корпуса муниципальных депутатов партии в решении актуальных проблем людей, формировании и реализации народной программы, содействии достижению задач СВО, поддержке бойцов и их семей.