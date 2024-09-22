Российская армия продвигается к Курахово (ДНР), сократив дистанцию до города до 3 км. Наши войска также завершают операцию по уничтожению украинских сил в Остром и Максимильяновке, сообщают военные корреспонденты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии