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Актриса Санаева заявила, что ремейк на «Приключения Буратино» будет провальным

Актриса Санаева заявила, что ремейк на «Приключения Буратино» будет провальным

Ремейк советского фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» обречен на провал. Таким мнением поделилась в беседе с «Абзацем» народная артистка России, исполнительница роли лисы Алисы в сказке про золотой ключик Елена Санаева.

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