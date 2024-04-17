Актриса Санаева заявила, что ремейк на «Приключения Буратино» будет провальным

Ремейк советского фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» обречен на провал. Таким мнением поделилась в беседе с «Абзацем» народная артистка России, исполнительница роли лисы Алисы в сказке про золотой ключик Елена Санаева.
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