Шойгу проверил разработку БПЛА и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил разработку беспилотных летальных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции (СВО).
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