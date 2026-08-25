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МОСИНФОРМ

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Более 37 тысяч пассажиров сопроводили в этом году инспекторы Центра мобильности

Более 37 тысяч пассажиров сопроводили в этом году инспекторы Центра мобильности

Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена с начала этого года сопроводил в поездках более 37 тысяч пассажиров, об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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