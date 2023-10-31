Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

Борис Леонтьев Надеюсь, если Чубайс прилетит в Россию, то в аэропорту найдётся пограничник, таможенник или просто патриот России, который пришибёт эту тварь сразу по прилёту.

Oleg Prauskov Пусть поскорей возвращается,и его надо будет сразу под белы рученьки и после забыть о его существовании!!!