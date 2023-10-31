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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

Нашим «политэмигрантам» нет покоя: они продолжают интриговать за рубежом точно так же, как делали это в России.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Надеюсь, если Чубайс прилетит в Россию, то в аэропорту найдётся пограничник, таможенник или просто патриот России, который пришибёт эту тварь сразу по прилёту.
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15 час.
Oleg Prauskov
Пусть поскорей возвращается,и его надо будет сразу под белы рученьки и после забыть о его существовании!!!
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9 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Я прожил в среде простонародной шушеры множество лет, и точно знаю, что это сборище обиженных неудачников и уголовных подстилок обязательно проголосует за Чубайса и его планы &quot;переустройства России&quot;. Вспомни тварь читающая: &quot;Все Революции устраивают неудачники под предводительством &quot;рыжих или картавых&quot;.
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6 час.

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