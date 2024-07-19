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  • александр сальников
    ее в аду давно ждали,прости ГосподиВо Львове застрел...
  • Иван Иваныч
    Просто она привыкла тявкать на русскоязычных, вот и нарвалась на русскоязычных бандеровцев. Наехала на Азов- получила...Во Львове застрел...
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    Видно уже достала конкретно..Во Львове застрел...

В России высказались о признании «Талибана»*

В России высказались о признании «Талибана»*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в вопросе признания и исключения движения «Талибан»* из списка запрещенных организаций Москва будет исходить из собственных интересов, – сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

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