В России высказались о признании «Талибана»*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в вопросе признания и исключения движения «Талибан»* из списка запрещенных организаций Москва будет исходить из собственных интересов, – сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
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