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Новости Липецка

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Бренды России рассказали о липецком революционере Андрее Желябове

Бренды России рассказали о липецком революционере Андрее Желябове

Андрей Желябов — одна из самых противоречивых фигур в истории русского революционного движения. Важной вехой его биографии стал Липецк: именно здесь в 1879 году назрел перелом в тактике революционеров — от пропаганды к террору.

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