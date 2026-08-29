Бренды России рассказали о липецком революционере Андрее Желябове

Андрей Желябов — одна из самых противоречивых фигур в истории русского революционного движения. Важной вехой его биографии стал Липецк: именно здесь в 1879 году назрел перелом в тактике революционеров — от пропаганды к террору.
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