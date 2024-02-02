Шаман, Дзюба, Тимати, Рой Джонс: у кого из знаменитостей есть фото с Дюминым

Алексей Дюмин прибыл в Тульскую область ровно восемь лет назад – 2 февраля 2016 года. За это время губернатор успел провести тысячи совещаний, сотни встреч с жителями и рабочих встреч с представителями различных ветвей власти, в том числе и федеральной.