День 22 июля в истории

Всемирный день мозга Учрежден по инициативе Всемирной федерации неврологов в 2014 году. Его цель — привлечь внимание к проблеме важности здоровья мозга, а также рассказать о наиболее распространенных заболеваниях головного мозга и нервной системы.
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