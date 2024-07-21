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Парламентская газета

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День 22 июля в истории

День 22 июля в истории

Всемирный день мозга Учрежден по инициативе Всемирной федерации неврологов в 2014 году. Его цель — привлечь внимание к проблеме важности здоровья мозга, а также рассказать о наиболее распространенных заболеваниях головного мозга и нервной системы.

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