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Бизнес журнал. Урал

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Рособрнадзор вынес предостережение Тюменскому индустриальному университету

Рособрнадзор вынес предостережение Тюменскому индустриальному университету

Предостережения получили также Московская семинария евангельских христиан, Российская международная академия туризма и еще шесть вузов.

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