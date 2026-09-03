В Новомосковске представили первого замглавы администрации Владимира Токарева

Владимир Токарев, новый первый заместитель главы администрации Новомосковска, ранее работал в АО «Группа компаний «Титан», правоохранительных органах Омска и тульском «Сплаве».
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