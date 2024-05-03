WP: военные США встревожены планами Китая по созданию плавучих АЭС

Американские военные встревожены планами Китая по созданию плавучих атомных электростанций (АЭС), в Пентагоне опасаются, что с помощью таких реакторов КНР сможет обеспечивать энергоснабжение военных баз на своих искусственных островах в Южно-Китайском море.