С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону за передачу карты мошенникам

С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону в пользу обманутых мошенниками жертв. Как сообщает пресс-служба УФССП по РТ, двое жителей Камско-Устьинского района хотели подзаработать и отдали свои карты аферистам, после чего мошенники использовали счета татарстанцев для кражи денег.
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