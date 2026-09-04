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Татар-информ

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С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону за передачу карты мошенникам

С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону за передачу карты мошенникам

С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону в пользу обманутых мошенниками жертв. Как сообщает пресс-служба УФССП по РТ, двое жителей Камско-Устьинского района хотели подзаработать и отдали свои карты аферистам, после чего мошенники использовали счета татарстанцев для кражи денег.

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