С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону за передачу карты мошенникам

С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону в пользу обманутых мошенниками жертв. Как сообщает пресс-служба УФССП по РТ, двое жителей Камско-Устьинского района хотели подзаработать и отдали свои карты аферистам, после чего мошенники использовали счета татарстанцев для кражи денег.