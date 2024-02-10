Русская православная церковь сегодня, 11 февраля 2024 года отмечает День образования Екатеринбургской епархии и собора Коми Константин Сентябрь11-й февральский день 2024 года является значимым для православия, поскольку сегодня отмечается очередная годовщина образования Екатеринбургской епархии и Собора Екатеринбургских святых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии