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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Мерсон: «Состав «МЮ» недостаточно глубокий, игра в обороне никуда не годится. Я не включил их в пятерку лучших перед сезоном – мое мнение не изменилось»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мыслями по поводу «Манчестер Юнайтед» на старте сезона АПЛ .

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