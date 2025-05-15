Мошенники крадут аккаунты россиян в Telegram

Число краж аккаунтов в Telegram сохраняется на высоком уровне. Как пишут «Известия», только за первые три месяца этого года одна из русскоязычных хакерских групп похитила около 900 тысяч аккаунтов пользователей из России и других стран.
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