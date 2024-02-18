Александр Большунов стал пятикратным чемпионом спартакиады

В завершающий день соревнований спортсмены состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилемВ завершающий день соревнований спортсмены состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилемСреди мужчин на трассе спорткомплекса «Жемчужина Сибири» вновь не было равных Александру Большунову.
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