Александр Большунов стал пятикратным чемпионом спартакиады

В завершающий день соревнований спортсмены состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилемВ завершающий день соревнований спортсмены состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилемСреди мужчин на трассе спорткомплекса «Жемчужина Сибири» вновь не было равных Александру Большунову.