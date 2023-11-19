CNN: Иностранные наёмники сбегают из Украины. Причину назвал офицер ВСУ

Иностранные наёмники сбегают из Украины, увидев ожесточенные бои, сообщают западные журналисты.Как передаёт CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия Костюка, многие наёмники покидают Украину, увидев ожесточённые бои.
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