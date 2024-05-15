Reuters: самолет Дональда Трампа столкнулся в аэропорту Флориды с другим самолетом

Инцидент с самолетом Трампа произошел в аэропорту в Уэст-Палм-Битч.Самолет бывшего президента Америки Дональда Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту в Уэст-Палм-Битч во Флориде - об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
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