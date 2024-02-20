В Смоленской области 24 класса ушли на карантин

Полностью учебный процесс приостанавливался в трех школах За минувшую неделю на Смоленщине из-за гриппа и ОРВИ частично учебно-воспитательный процесс приостанавливался в 24 классах 13 школах региона, полностью – в 3 общеобразовательных учреждениях.