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Будут поить сайгаков: Казахстан направил 80 млн кубов талых вод России в свои озера

Будут поить сайгаков: Казахстан направил 80 млн кубов талых вод России в свои озера

80 миллионов кубометров паводковой воды из России направили в Камыш-Самарские озера КазахстанаТалую воду, которая пришла в Казахстан из России во время масштабных паводков, перенаправили в Камыш-Самарские озёра в ЗКО.

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