Центр Гамалеи: вакцина от меланомы доступна по полису ОМС

Новую вакцину от меланомы можно получить бесплатно по полису ОМСПерсонализированная вакцина отечественного производства для лечения меланомы теперь доступна по полису ОМС.
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