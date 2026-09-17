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Через забор: Польша строит укрепления на границе с Украиной – с датчиками, камерами и элекропитанием

Через забор: Польша строит укрепления на границе с Украиной – с датчиками, камерами и элекропитанием

Как сообщает информационный канал Два майора, 112 километров границы разбиты на два участка. Идет строительство сплошного металлического забора, который оборудуют подземными сейсмодатчиками, камерами – в том числе с тепловизорами, линией оптоволоконной связи и электропитанием.

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