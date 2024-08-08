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Рогов: на министра обороны Украины Умерова, возможно, совершено покушение

Рогов: на министра обороны Украины Умерова, возможно, совершено покушение

На руководителя украинского министерства обороны Рустема Умерова, возможно, совершено покушение. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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