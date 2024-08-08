Рогов: на министра обороны Украины Умерова, возможно, совершено покушение

На руководителя украинского министерства обороны Рустема Умерова, возможно, совершено покушение. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии