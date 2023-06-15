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Лига наций (жен). Болгария сыграет с Канадой, Польша против Турции, другие матчи

Лига наций Женщины 6-й тур Гонконг, Китай 15 июня Болгария – Канада – 8:30   Польша – Турция – 12:00   Доминиканская Республика – Италия – 15:30   Бразилиа, Бразилия 15 июня Таиланд – США – 20:00   Япония – Южная Корея – 23:30   16 июня Бразилия – Сербия – 3:00   Турнирное положение: Китай – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Польша – 5-0 (14), Турция – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (13),  США – 5-0 (12), Германия – 4-1 (11), Япония – 3-2 (10), Таиланд – 2-3 (7), Италия – 2-3 (6), Канада – 2-3 (6), Доминиканская Республика – 2-23 (4), Болгария – 1-4 (5), Сербия – 1-4 (4), Нидерланды – 0-5 (0), Южная Корея – 0-5 (0), Хорватия – 0-5 (0).

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