В США три человека погибли, еще 8 пострадали при стрельбе по толпе

Три человека погибли, еще 8 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла среди группы из нескольких сотен людей, празднующих победу команды выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи.
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