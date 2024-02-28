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Daily Storm

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«Рыжков был порядочный, но слишком мягкий»: бывший вице-президент России Руцкой рассказал об умершем экс-главе правительства СССР

«Рыжков был порядочный, но слишком мягкий»: бывший вице-президент России Руцкой рассказал об умершем экс-главе правительства СССР

Политик согласен со словами председателя Совфеда Валентины Матвиенко, что Рыжков — «человек-эпоха»Скончался бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Жаль. Очень грамотный был руководитель и талантливый организатор. Это на его долю выпало разгребать последствия катастрофы в Чернобыле, обеспечивать войну в Афганистане и заново отстраивать после землетрясения Армению. Правда &quot;благодарные&quot; армяне до сих пор России гадят. Тетчер прислала им один комплект школы, так они назвали её именем один из основных проспектов. А про Николая Ивановича Рыжкова, который поднял на &quot;дыбы&quot; весь Союз от Прибалтики до Сахалина, чтобы быстрее заново отстроить разрушенные города и поселки в Армении,  как-бы &quot;забыли&quot;. Сотни тысяч строителей день и ночь трудились там, отстраивая заново целые города. Эшелоны с стройматериалами шли потоком. Так эти суки-небратья о Н.И.Рыжкове нигде вообще не вспомнили. Твари неблагодарные. Еще в конце 70-х армянские боевики взрывали поезда метров в Москве, с ехавшими со смены рабочими ЗИЛа. И сейчас жопу Западу лижут. Прекратить все экономические связи с этим неблагодарным народом. Выгнать их из ларьков с шаурмой по всему черноморскому побережью и из Москвы с Питером. Пусть их у себя на родине Англия кормит.
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22 час.
Уя
Уфимцев я
Великий и скромный был человек из нашей эпохи! Как печально, что скромность и доброта, как отметил Руцкой, были единственными &quot;минусами&quot; в его работе... С такими подлецами и предателями, которые всегда лезли на самые верха власти, как Горбачев, Ельцын и Хазбулатов, надо быть немного Сталиным, жестоким и беспощадным...
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21 час.

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