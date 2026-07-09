Финалисты конкурса «Это у нас семейное» из ЯНАО отправятся в поездку по России

Надымская семья Бондаренко поедет в путешествие по России. Возможность отправиться в поездку они получили за участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», где прошли в финал, сообщил «Ямал-Медиа».
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