Мигранты с тонометром на лбу: как некоторые московские поликлиники превратились в базар здоровья (реальные примеры)

Avia.pro - СМИ Московские поликлиники всё больше напоминают какой-то интернациональный базар, где вместо грамотных врачей — мигранты с дипломами сомнительного происхождения и русским языком на уровне «здрасте-до свидания».
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