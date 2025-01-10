В Приморском округе отца осудят за истязание дочери

Против 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело — за истязание 12-летней дочери По версии следствия, с декабря 2023 года по октябрь 2024 года мужчина напивался и регулярно бил девочку, «используя незначительные поводы».
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