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Гараж или навес: где лучше ставить автомобиль

Гараж или навес: где лучше ставить автомобиль

Когда человек переезжает в загородный дом, машина в хозяйстве становится вынужденной необходимостью. Но вместе с появлением автомобиля возникает и второй вопрос: где его держать? Можно задуматься о строительстве гаража или обойтись простым навесом.

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