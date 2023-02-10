Гараж или навес: где лучше ставить автомобиль

Когда человек переезжает в загородный дом, машина в хозяйстве становится вынужденной необходимостью. Но вместе с появлением автомобиля возникает и второй вопрос: где его держать? Можно задуматься о строительстве гаража или обойтись простым навесом.
Когда человек переезжает в загородный дом, машина в хозяйстве становится вынужденной необходимостью. Но вместе с появлением автомобиля возникает и второй вопрос: где его держать? Можно задуматься о строительстве гаража или обойтись простым навесом.
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